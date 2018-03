Audiência do Grammy é a maior em dez anos

A rede CBS informou na segunda-feira que 26,55 milhões de espectadores assistiram ao evento nos EUA, o que significa 3 por cento a mais do que os 25,87 milhões do ano passado.

Nos últimos anos, os organizadores têm reduzido o número de prêmios concedidos na parte televisionada do espetáculo, dando mais ênfase às apresentações musicais. No domingo, por exemplo, Jagger homenageou o falecido Solomon Burke cantando "Everbody Needs Somebody", enquanto Bieber fez um dueto com Jaden Smith.

Os grandes vencedores da noite foram o trio country Lady Antebellum, com os prêmios de melhor canção e gravação, por "Need You Know", e a banda Arcade Fire, com o melhor álbum ("The Suburbs").

Astros como Lady Gaga e Eminem também foram premiados.