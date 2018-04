Audiência da guarda dos filhos de Michael Jackson é adiada

A audiência judicial sobre a custódia dos três filhos de Michael Jackson, prevista inicialmente para esta segunda-feira, 20, foi adiada novamente por decisão judicial durante uma semana, enquanto a mãe do artista, Katherine Jackson, prepara uma ação em torno do testamento.

Katherine Jackson, de 79 anos, tem a custódia temporária dos três filhos de Michael, mas Debbie Rowe, de 50 anos e ex-mulher do cantor que é mãe biológica das duas crianças mais velhas, pediu a guarda definitiva.

Segundo a rede de televisão CNN, as duas mulheres "estiveram discutindo em particular e em termos amistosos" uma solução para o assunto.

O site de notícias de celebridades "TMZ" indicou que, aparentemente, os advogados de Katherine Jackson pediram na última sexta-feira a um juiz que opine se a mãe do cantor pode objetar a designação dos testamenteiros nomeados no testamento do filho, e se, ao fazer isso, poderá receber o dinheiro que Michael lhe deixou.