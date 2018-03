Atriz de 'Juno' canta no segundo volume da trilha do filme Dois meses depois da trilha sonora da comédia "Juno" alcançar o primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos, um segundo volume está sendo preparado para lançamento exclusivamente digital. "Juno B-Sides: Almost Adopted Songs" (Juno Lado B: Canções quase adotadas) é uma coletânea com 15 músicas, incluindo uma cantada pela atriz Ellen Page, que faz no filme a adolescente que fica grávida e resolve ter a criança. Page, que chegou a ser indicado ao Oscar de melhor atriz, canta "Zub Zub", canção escrita pela roteirista do filme, Diablo Cody, ganhadora do Oscar, para uma cena que foi excluída da versão final do filme. O álbum vai ser lançado exclusivamente no iTunes no dia 8 de abril, com preço sugerido de 9,99 dólares, disse a distribuidora Rhino Records. O disco vai estar disponível a todos os fornecedores digitais no dia 13 de maio. Não há planos de lançamento físico. "Nenhuma dessas músicas entrou no filme, mas todas são membros essenciais do universo de 'Juno"', disse o diretor do filme, Jason Reitman. A cantora e compositora Kimya Dawson, cuja música chamou a atenção no filme e na primeira trilha sonora, está de volta com mais duas faixas. Uma delas é a cover de "All I Want is You", a melancólica canção que toca durante os créditos iniciais do longa. O homem por trás desta música, o artista Barry Louis Polisar, também reaparece, assim como a banda escocesa Belle and Sebastian e Buddy Holly. A trilha sonora está repleta de bandas indie como Yo La Tengo e Jr. James & The Late Guitar, assim como o grupo feminino The Bristols, de Boston, o trio mexicano Los Panchos e o ícone da bossa nova Astrud Gilberto. A trilha sonora original de "Juno" chegou ao primeiro lugar da parada Billboard 200 em janeiro. (Reportagem de Dean Goodman)