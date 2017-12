Atração do 'Estadão + Música' desta semana, Banda Uó lança clipe de 'Tô na Rua'

O grupo goiano Banda Uó lançou nesta terça-feira, 5, o seu último clipe, Tô na Rua. Após cumprir a agenda de shows até fevereiro, o trio vai "dar um tempo" para seguir em projetos pessoais.

Na nova música, cujo clipe foi gravado nas ruas de São Paulo, Mel Gonçalves, Davi Sabbag e Matheus Carrilho fogem do tecnobrega que os fez famosos e apostam num estilo mais pop, mais calmo e mais contemporâneo.

A partir de agora, os três vão divulgar a música e em seguida partir em carreiras solo. Matheus, que faz sucesso com Corpo Sensual, dueto com Pabllo Vittar, já prepara um EP - e uma das músicas será produzida por Davi, que também já planeja seu material. Mel também vai continuar na música e vai para a terceira temporada do programa Estação Plural, na TV Brasil.

Ao Estado, o grupo falou sobre a separação. "As pessoas agora vão poder nos conhecer individualmente. Não devem ficar tristes, estão ganhando três novas carreiras. E se a gente quiser voltar amanhã, vamos voltar."

Para apresentar a música, pela primeira vez, ao vivo, a Banda Uó é a atração convidada desta quarta-feira, 6, no programa Estadão + Música. O bate-papo com o trio será transmitido ao vivo, a partir das 15h, na página do Cultura Estadão no Facebook.