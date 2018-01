Atores do musical 'We Will Rock You' realizam show em homenagem ao Queen em NY

Alirio Netto e Livia Dabarian se conheceram durante a turnê nacional do musical We Will Rock You, baseado em músicas do Queen. Eles interpretaram o casal protagonista, Galileo e Scaramouche, e a afinidade foi tamanha que logo entabularam um relacionamento fora do palco. Terminada a temporada, a vontade de continuar cantando as canções de Fred Mercury & companhia não diminuía até que Livia e Alirio tomaram uma decisão. “Como era maravilhoso apresentar Queen, montamos um show mais intimista, apenas com um piano e nossas vozes, e fomos atrás de um local para apresentar”, conta ela. “Na verdade, pensamos grande e decidimos que a estreia seria em Nova York.”

Assim, nesta terça, 20, exatamente às 21 horas (horário local, meia-noite em Brasília), vai começar Freddie Mercury Revisited, show que acontecerá no Triad Theatre, em Nova York. Em cena, Livia e Alirio vão repetir alguns dos sucessos do musical, além de acrescentar outras canções de Mercury que melhor se adaptam ao piano. Além disso, a dupla sabe onde pisa. “Morei três anos nessa cidade e Alirio já veio muitas vezes para cá”, explica Livia. “E os detentores do musical ficaram muito animados, a ponto de liberar o uso do logo do espetáculo brasileiro. E olha que o We Will Rock You nem passou pela Broadway”, comenta Alirio.

Cientes de que estão em uma cidade que oferece inúmeras possibilidades culturais – portanto, a concorrência é grande –, os dois atores brasileiros fizeram contatos com fãs-clubes, preparando o terreno para o sucesso. “A divulgação foi muito boa”, conta Livia, revelando ainda que o show deverá vir para o Brasil em 2017, se possível no primeiro semestre. “Estamos planejando nos apresentar em São Paulo, Rio, Brasília e Florianópolis”, explica. “Tudo depende de acertar nossa agenda pessoal, pois deveremos estar em cartaz em algum espetáculo nessa época.”

O caminho solo de artistas especializados em musical vem se tornando uma rotina. Beto Sargentelli, por exemplo, um dos mais destacados atores do gênero no Brasil, celebrou seus 10 anos de carreira nesta segunda-feira, dia 19, com o show Tal Filho, em que fez uma reverência especial ao pai, Roberto, seu grande incentivador, que morreu neste ano. “Foi o apoio de meu pai e todas as referências que ele me passou, que me fizeram querer dedicar isso especialmente à ele”, conta.

Assim como ele, Tiago Barbosa, que se notabilizou como um dos mais importantes Simba da história do musical O Rei Leão, fez dois shows, Estrada e Living Room Concert, em que exercitou seu talento em diversos ritmos.