Ator é morto em gravação de videoclipe na Austrália

SYDNEY - Um ator foi morto nesta segunda-feira, 23, enquanto participava das filmagens de um videoclipe de uma banda australiana, no qual apareciam várias armas de fogo.

O homem morreu em um bar em Brisbane, enquanto trabalhava para o grupo de hip hop Bliss n Eso. Membros da banda não estavam no set quando o incidente ocorreu, disse o empresário da banda em uma nota.

A vítima foi identificada como Johann Ofner, de 28 anos. Ele chegou a ser socorrido mas não resistiu aos ferimentos. As informações são do jornal The Mirror.

Durante a cena, vários atores atiraram e de algum jeito Ofner foi atingido no peito, disse o inspetor da polícia de Queensland, Tom Armitt. Mais ninguém foi ferido.

Não ficou claro com os primeiros relatos se as armas foram carregadas com balas real. Mesmo cartuchos vazios podem causar ferimentos dependendo da distância.

"Eu não posso dizer se são armas reais", Armitt disse à imprensa local. "Não posso dizer qual tipo de munição estava sendo usada. Isso será investigado." A polícia não confirmou o nome do ator. / Com agências internacionais