Atividade de streaming ajuda a manter Drake no topo da parada americana

LOS ANGELES - A intensa atividade de streaming ajudou a manter o artista de R&B canadense Drake no topo da parada semanal de discos norte-americana Billboard 200, a sua 11ª semana não consecutiva na liderança.

O disco Views de Drake vendeu 16 mil cópias, 156 mil músicas e foi consumido 85 milhões de vezes por streaming, em plataformas como Apple Music e Spotify, totalizando 89 mil unidades, de acordo com dados da Nielsen SoundScan.

A Billboard disse que o álbum representa o maior número de semanas no primeiro lugar por um artista solo masculino desde Some Gave All, de Bill Ray Cyrus, em 1992.

A parada de discos Billboard 200 contabiliza vendas de álbuns, de músicas (dez músicas equivalem a um álbum) e atividade de streaming (1.500 streamings equivalem a um álbum).