Até o fim da tarde, Lollapalooza não enfrenta problemas de organização

O público que acompanha os shows do Lollapalooza no Autódromo de Interlagos não encontra muitos problemas com os serviços oferecidos pela organização.

Pequenas filas se formam nos guichês para venda de tickets usados para comprar alimentos e bebidas - em alguns pontos a espera é de cinco minutos, em outros lugares não existe problema algum. O mesmo acontece nas áreas de alimentação e bebidas.

Nas tendas de serviço mais próximas aos palcos ocorre uma aglomeração de pessoas, mas nada que faça o público perder mais de cinco minutos. O item mais procurado é o chopp, vendido a R$ 9.

Os banheiros estão, de um modo geral, bem limpos - a organização disponibilizou várias áreas de banheiro. Sem filas ou sujeira, inclusive nos sanitários femininos.