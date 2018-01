Astronauta britânico posta homenagem a David Bowie da Estação Espacial

O astronauta britânico Tim Peake postou nas redes sociais, direto da Estação Espacial Internacional, onde está desde dezembro, uma pequena homenagem a David Bowie. "Entristecido em saber que David Bowie perdeu sua batalha com o câncer - sua música foi uma inspiração para muitos", escreveu o astronauta.

Em 2013, o astronauta Chris Hadfield fez uma versão da canção Space Oddity, de 1969, que se tornou viral na web. Na época, Bowie comentou que aquela era "a versão mais incisiva já feita da música".

"Ashes to ashes, dust to stardust. Seu brilho nos inspirou a todos. Adeus, Starman", escreveu Hadfield, que hoje vive no Canadá.

David Bowie morreu neste domingo, 10, aos 69 anos, "pacificamente e cercado pela família", de acordo com o anúncio oficial.

Veja os tweets dos astronautas:

Saddened to hear David Bowie has lost his battle with cancer – his music was an inspiration to many. @DavidBowieReal — Tim Peake (@astro_timpeake) 11 janeiro 2016