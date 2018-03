Astro do hip-hop Kanye West é confirmado no TIM Festival

O astro do hip-hop Kanye West tem presença garantida na 6.ª edição do TIM Festival, em outubro, e vai se apresentar em São Paulo e no Rio, com o show Glow in the Dark, conforme divulgaram os organizadores do evento. West, de 31 anos, nascido em Atlanta, na Georgia, é também produtor musical além de um dos maiores nomes do gênero. Ele e Amy Winehouse lideraram as indicações ao Grammy deste ano. Ganhou quatro, inclusive o de melhor álbum de rap por Graduation, mas tem uma vasta lista de premiações. Também levou Grammy's para casa com seus primeiros discos-solo, The College Dropout (2004) e Later Registration (2005) . Kanye West canta com Madonna a canção Beat Goes On, no recente último disco da diva pop, Hard Candy, e realizou parcerias com vários astros da música como Jay-Z, John Legend, Alicia Keys, Eminem. É famoso também por suas críticas ao presidente George W. Bush e contra o preconceito em relação aos negros e gays. Em 2005, após a catastrófica passagem do furacão Katrina por New Orleans, West ignorou o teleprompter durante uma transmissão ao vivo de um concerto de ajuda às vítimas, pela NBC,para criticar o presidente dos EUA e a mídia: "Odeio a maneira como eles nos retratam na mídia", disse. "Você vê uma família negra, ela diz que eles estavam pilhando. Você vê uma família branca, ela diz que eles estão procurando comida", disse ele.