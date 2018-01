Astro do country Don Williams morre aos 78 anos

O cantor de country norte-americano Don Williams morreu nesta sexta, 8, aos 78 anos, na cidade de Mobile, no estado do Alabama, por causa de um enfisema após um curto período doente, de acordo com um comunicado à imprensa da assessoria do músico.

Williams consagrou-se nos anos 1970 e 1980, quando emplacou 17 canções no topo das paradas de sucesso de country. Porém desde 1964, quando ele formou o trio de folk The Pozo-Seco Singers, acompanhado de Lofton Cline e Susan Taylor, havia lançado hits como I Can Make It With You e Look What You’ve Done, em 1966 e 1967, respectivamente.

A recepção de Don Williams foi positiva não apenas nos Estados Unidos, mas também na Inglaterra, onde pesos pesados do rock como Pete Townshend, guitarrista do The Who, e Eric Clapton declararam admirar suas músicas, sendo que o bluesman chegou a gravar Tulsa Time, faixa de 1978 composta por Williams.

Em 1978, ele foi nomeado cantor do ano Country Music Association, mas sua produção fonográfica deixou de obter o mesmo sucesso a partir da década de 1990. Williams também escrevia e gravava material falado.

Em maio de 2017, um artistas como Garth Brooks, Lady Antebellum e The Pistol Annies gravaram um álbum em tributo a ele: Gentle Giants: The Songs of Don Williams.

Ouça uma versão ao vivo de Lord I Hope This Day is Good, de Don Williams, em 1982: