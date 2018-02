Astro country George Jones inicia turnê de despedida

Após quase seis décadas de uma carreira marcada por sucessos como "White Lightning" e "He Stopped Loving Her Today", Jones se prepara para deixar os palcos em 22 de novembro de 2013 na cidade de Nasville, no Tennessee, considerada a capital da música country.

A turnê começou na semana passada, e até agora tem 26 shows marcados, mas novas datas ainda devem ser anunciadas. Em abril e maio deste ano, Jones cancelou algumas apresentações por causa de uma infecção nas vias respiratórias superiores.

O porta-voz Jeremy Wetsby disse que, apesar de abandonar os palcos, Jones ainda poderá continuar gravando.

"Ele tem falado em fazer mais uma gravação no ano que vem com Dolly (Parton)", afirmou Westby.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No auge do sucesso, na década de 1970, Jones ficou conhecido por faltar a apresentações por estar bêbado. O cantor, que integra o Hall da Fama da Música Country, parou de beber em 1999, após sofrer um acidente de carro.

(Reportagem de Eric Kelsey)