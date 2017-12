Assistente de ex-empresária dos Ramones confessa assassinato

Natavia Lowery, que era assistente pessoal da falecida Linda Stein, conhecida como a "agente imobiliária das estrelas" e ex-empresária dos Ramones, foi detida nesta sexta-feira, em Nova York, após confessar ter matado a chefe. Lowery contou à Polícia nova-iorquina que perdeu a cabeça quando, no dia 30 de outubro, Stein, além de jogar fumaça de maconha na sua cara, insultou-a e ameçou-a com uma barra. A assistente contou que, descontrolada, pegou a barra e desferiu vários golpes contra a cabeça de sua chefe. Mandy Stein, afilhada do cantor Elton John, encontrou o cadáver de sua mãe envolto por uma poça de sangue ao redor da cabeça em sua cobertura na 5ª Avenida. A detenção de Lowery, de 26 anos, foi possível graças às câmeras de segurança do edifício luxuoso em que Stein morava. Segundo a imprensa local, as gravações mostram a jovem saindo do apartamento da agente imobiliária carregando algo que parece ser a arma do crime.