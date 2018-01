As principais fases da carreira de David Bowie em músicas essenciais

Um dos mais importantes nomes do rock, David Bowie será agora tema de uma exposição que começa na sexta-feira para o público no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo. Até o dia 20 de abril, a primeira retrospectiva internacional do artista britânico vai expor 300 itens como manuscritos de letras de músicas e figurinos originais. Os visitantes serão acompanhados por uma experiência sonora (com fones de ouvido inclusos no valor do ingresso).

Antecipando sucesso similar ao da mostra Stanley Kubrick, que bateu público de 80 mil pessoas, o museu já prevê estender os horários da mostra para receber o maior número de público possível, caso isso seja necessário.

Confira a seguir uma retrospectiva das principais fases da carreira do cantor em algumas de suas músicas essenciais.