As parcerias musicais de Justin Bieber

Justin Bieber fez diversas parcerias musicais com outros artistas. Além do seu mentor Usher, já cantou com Sean Kingston, Jaden Smith e Taylor Swift, em faixas de estúdio e em shows. Recentemente, Bieber anunciou que Mariah Carey participa de uma faixa de seu novo disco, Under de Mistletoe, de músicas natalinas, com lançamento previsto para 1 de novembro.

Usher - O produtor de Justin Bieber participa de Somebody To Love e do vídeo de One Time.

Jaden Smith - Os dois cantam juntos Never Say Never, trilha do filme Karatê Kid, protagonizado pelo filho de Will Smith. Os artistas se tornaram amigos depois da parceria.

Sean Kingston - A parceria do intérprete do hit Beautiful Girls com Bieber resultou em Eenie Meenie, faixa do disco My World 2.0.

Chris Brown - Em Next To You, é Justin Bieber o convidado de Chris Brown. A música foi lançada como single em junho deste ano e faz parte do disco F.A.M.E, último do cantor de R & B.

Rascal Flats - Comumente parceiros de outros cantores de pop e R&B, Justin Bieber gravou That Should Be Me com o Rascal Flatts, banda country de sucesso nos EUA.

Taylor Swift - Bieber apareceu de surpresa em show de Taylor Swift enquanto ela fazia um cover da Baby,em agosto deste ano.

Miley Cyrus - Justin Bieber cantou com Miley Cyrus, com quem supostamente teve um romance, a música Overboard, em um show no Madison Square Garden, em Nova York. O vídeo foi feito para entrar no filme Never Say Never.