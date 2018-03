As divas do Rock In Rio

O Rock in Rio 2011 começou dominado pelas divas pop. No dia 23, o Palco Mundo foi tomado pelos hits e por elas.

Claudia Leitte inaugurou a leva de cantoras e subiu ao palco misturando axé com rock. Um dos seus hits, Beijar na Boca, ganhou trecho de Satisfaction, dos Rolling Stones.

Katy Perry, primeira atração internacional desta edição do Rock In Rio, causou alvoroço ao chamar um fã brasileiro ao palco. Julio, de Sorocaba, ficou famoso depois do episódio.

Rihanna fechou a noite do primeiro dia do Rock In Rio com um show provocativo. Apesar de entrar atrasada, a apresentação foi impecáve e cheio de sucessos.

As mulheres também marcaram presença no Palco Sunset. Tarja Turunen, ex vocalista do Nightwish, cantou com a banda Angra. Sandra de Sá e Bebel Gilberto se apresentaram juntas, cantaram Cazuza e capricharam em um selinho e Cibelle, Amora Pêra e Karina Buhr formaram um trio, acompanhadas por Marcelo Yuka.