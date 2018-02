Artistas vão ao BRIT Awards com flores contra casos de assédio sexual

Grandes nomes da música comparecem nesta quarta-feira, 21, ao tapete vermelho do BRIT Awards, a maior premiação musical britânica com rosas brancas, como forma de apoio a campanhas contra abuso e assédio sexual.

Protestos por mudança vêm agitando a indústria do entretenimento desde que várias mulheres denunciaram o produtor de Hollywood Harvey Weinstein, no ano passado, por seu comportamento de assédio em relação a elas. No British Academy Film

Awards, realizado no último domingo, 18, houve um movimento semelhante, com as mulheres se vestindo de preto no tapete vermelho, para alertar para os casos de más condutas de homens na indústria.

++ Looks extravagantes, ternos coloridos e uma rosa branca formam o dress code do Grammy 2018

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cantora Dua Lipa, uma das primeiras a chegar usando a rosa e que se apresenta na premiação, é uma das maiores indicadas este ano, junto de Stormzy e Ed Sheeran. O BRIT Awards, que terá o comediante Jack Whitehall como apresentador, será transmitido ao vivo pelo canal oficial da premiação no YouTube, a partir das 16h30 no horário de Brasília.

Justin Timberlake, Rita Ora e Foo Fighters são alguns dos nomes que irão se apresentar. Inicialmente, a cantora Ariana Grande também subiria ao palco da premiação para um tributo às vitímas de um atentado terrorista ocorrido ao final de um show seu em Manchester, no ano passado, porém, os organizadores afirmam que ela não pode comparecer por conta de uma doença. Segundo o chefe da organização do BRIT, Geoff Taylor, Grande "não pode voar por ordens médicas". Ainda assim, segundo ele, a premiação vai homenagear os 22 mortos do ataque em Manchester.

* Com informações da AP