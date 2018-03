Artistas se despedem de Michael Jackson através do Twitter

Celebridades aproveitaram a agilidade do Twitter para expressar perplexidade diante da notícia da morte do cantor Michael Jakcson, nesta quinta, 25.

No mundo pop, as homenagens foram abundantes. A cantora Britney Spears (http://twitter.com/britneyspears) disse que "Ele foi um grande homem e sentiremos muita falta dele".

No Twitter da banda Coldplay (http://twitter.com/coldplay), a mensagem dizia "MJ era o melhor dos melhores. Sua música e performances fizeram do mundo um lugar melhor. Sua luz irá brilhar para sempre."

O ator Ashton Kutcher (http://twitter.com/aplusk), a celebridade com mais seguidores no mundo, fez praticamente uma cobertura jornalística do caso pelo Twitter. Anunciou a suspeita de morte, depois a confirmação, e continuo pedindo à imprensa 'respeito pelos filhos' (de Michael). Sua última mensagem, aproximadamente às 19h da quinta, dizia: "Peço ao público que se recuse a consumir mídia que não respeite a anonimidade dos filhos de Michael".

Até o Twitter do governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger (http://twitter.com/Schwarzenegger), fez uma pausa nos anúncios políticos para homenagear o astro: "Perdemos um grande artista e ícone pop. Meus pensamentos e orações vão para os fãs, família e amigos de Michael Jackson."

Kevin Jonas, membro do grupo pop infanto-juvenil Jonas Brothers (http://twitter.com/jonaskevin), disse "que descanse em paz um dos artistas mais influentes do mundo, Michael Jackson. Que lenda. Que dia triste...", e depois declarou estar ouvindo CDs do artista.

Outra artista teen, a atriz e cantora Miley Cyrus (http://twitter.com/MileyCyrus), disse que Michael Jackson era sua inspiração.

O rapper americano Diplo (http://twitter.com/diplo), famoso por flertar com o funk carioca, trocou sua imagem de exibição no serviço de microblogging para uma foto de Michael quando o cantor era criança.

Outro rapper, esse um pouco "fora do mercado" há algum tempo, Mc Hammer (http://twitter.com/MCHammer), "twittou": "Estarei de luto, meu amigo, irmão, mentor e inspiração. Ele deu esperança a mim e a minha família. Eu nunca teria sido o que fui sem ele".