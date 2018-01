Rock in Rio foi uma festa das celebridades também nas redes sociais; veja os posts

O Rock in Rio 2015 acabou. Foram sete dias de festival, mais de 100 atrações nos cinco palcos do evento e público de 595 mil pessoas. Além de render bons cliques para os visitantes, o Rock in Rio também garantiu publicações de fotos bacanas nas redes sociais dos artistas. Diversos músicos postaram imagens de encontros no backstage, de suas apresentações no festival e, claro, de passeios pelo Rio de Janeiro, que serve de cenário à festa. Veja exemplos:

A banda Queen fotografou a telinha do avião. “Não conseguimos escapar nem no avião. Este país adora Queen”, disseram.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

We can't even escape on a plane. This country adores Queen. #rockinrio A photo posted by Queen (@officialqueenmusic) on Sep 17, 2015 at 8:25am PDT

Adam Lambert postou uma imagem da praia de Copacabana, além de uma foto do show.

#riodejaneiro #brazil #copacabana A photo posted by ADAMLAMBERT (@adamlambert) on Sep 10, 2015 at 8:07pm PDT

Just 80k people. Small crowd. A photo posted by ADAMLAMBERT (@adamlambert) on Sep 19, 2015 at 9:47am PDT

Sergio Mendes, conhecido pelo sucesso 'Mas Que Nada', encontrou Johnny Depp, que se apresentou no festival com a sua banda Hollywood Vampires. “Tomando uma taça de vinho com Johnny Depp”, disse Mendes, em seu perfil no Twitter.

Mendes também fez um clique com o rockeiro Alice Cooper.

Carlinhos Brown publicou uma foto de seu ensaio com Sergio Mendes. A dupla se apresentou no Palco Sunset no sábado, dia 26.

Amanhã nos vemos no #RockInRio A photo posted by Carlinhos Brown (@carlinhosbrownoficial) on Sep 25, 2015 at 5:29pm PDT

O britânico Sam Smith se divertiu com a modelo e atriz Cara Delevingne. O músico se apresentou no Palco Mundo no dia 26.

Helicopter Virginity has been taken @caradelevingne ❤️ A photo posted by Sam Smith (@samsmithworld) on Sep 27, 2015 at 7:44am PDT

O cantor, do sucesso 'Stay With Me', também publicou uma foto de sua visita ao Cristo Redentor.

Unreal Experience A photo posted by Sam Smith (@samsmithworld) on Sep 25, 2015 at 11:27am PDT

Os músicos do One Republic parecem ter gostado da Cidade Maravilhosa. Pelo Twitter, divulgaram fotos do pôr-do-sol em Ipanema, do Cristo Redentor visto de um helicóptero e do boêmio bairro de Santa Teresa.

This picture is insane. Somehow I got the actual sun. RIO DE JANEIRO!!!! pic.twitter.com/4NDKesEIjc — OneRepublic (@OneRepublic) 18 setembro 2015

Christ The Redeemer, Rio, from a helicopter........ If we lived here we'd never leave. Too beautiful. pic.twitter.com/8C2CETxdHm — OneRepublic (@OneRepublic) 18 setembro 2015

One of the coolest spots we've ever been in Rio-Santa Teresa - Armazém São Thiago. Amazing food. Amazing cachacas!!! pic.twitter.com/5HexiQ2viD — OneRepublic (@OneRepublic) 19 setembro 2015

A banda irlandesa The Script, que se apresentou no dia 18 de setembro, postou uma foto no Palco Mundo. Todos os integrantes estão com a camisa do Brasil. “Rio, te amamos”, disseram.

Lenine encontrou com Nando Reis, Ney Matogrosso, Arnaldo Antunes e Zé Ricardo nos bastidores.

Encontros no Backstage do @rockinrio . Com Nando Reis, Ney Matogrosso, Arnaldo Antunes e Zé Ricardo. Foto: @Florapimentel A photo posted by lenineoficial (@lenineoficial) on Sep 19, 2015 at 12:07pm PDT

Lars Ulrich, baterista do Metallica, deu autógrafos nos bastidores. A banda também postou uma foto do camarim.

Nikki Sixx, da banda de metal Mötley Crüe, mostrou seu lado doce em uma foto na praia de Ipanema. “Encontrei a versão brasileira da #LeicaSixx hoje na praia”, disse, referindo-se à sua cachorrinha.

Found the Brazilian #LeicaSixx today at the beach. A photo posted by Nikki Sixx (@nikkisixxpixx) on Sep 19, 2015 at 9:32am PDT

Zelia Duncan postou a foto de um abraço com Mart'nália. As duas participaram do show em homenagem à cantora Cássia Eller.

Só alegria...Cássia merece nosso melhor, amada @tnalia A photo posted by zeliaduncan (@zeliaduncan) on Sep 18, 2015 at 6:07pm PDT

Rod Stewart compartilhou com os seguidores um retrato em uma bela paisagem carioca.

Me in Rio by the sea-o. pic.twitter.com/DceEiuB8RQ — Rod Stewart (@rodstewart) 16 setembro 2015

O inglês Elton John colocou uma foto de sua apresentação no Palco Mundo. O músico se apresentou no dia 20 de setembro.

Seal publicou, no Instagram, um vídeo da vista de sua janela, em Ipanema, ao som da música 'Daylight Savings'.

Beautiful Rio de Janeiro (to the sounds of 'Daylight Savings' SEAL 7) #riodejaneiro #SEAL7 A video posted by SEAL (@sealofficial) on Sep 18, 2015 at 2:05pm PDT

No perfil da banda Paralamas do Sucesso, outro encontro: Dinho Ouro Preto, vocalista de Capital Inicial posa com João Barone, Bi Ribeiro e o guitarrista Brian May, do Queen.

Um encontro de fãs e ídolo: @dinhoouropreto, João Barone e Bi Ribeiro com o guitarrista Brian May, do Queen, com quem os Paralamas excursionaram pela Europa na década de 90. Brian também participou do disco Severino, na faixa "El Vampiro Bajo El Sol". #queen #rockinrio #paralamas #brianmay A photo posted by Os Paralamas Do Sucesso (@osparalamas) on Sep 18, 2015 at 7:17pm PDT

Ivete Sangalo deu uma canja no show de Paralamas do Sucesso, no dia 20 de setembro. Na foto, estão ela e o vocalista da banda, Herbert Vianna.

Amor infinito ! Hebert ❤️ A photo posted by Veveta (@ivetesangalo) on Sep 18, 2015 at 3:29pm PDT

John Legend também encontrou com Sérgio Mendes, aparentemente. Na imagem, ele posa ao lado de sua mulher, Chrissy Teigen. “Chrissy está usando os óculos de Sérgio Mendes. Esses óculos viram muito”, diz a legenda.

Chrissy's wearing @sergiomendesmusic's glasses. Those glasses have seen a lot. A photo posted by John Legend (@johnlegend) on Sep 19, 2015 at 6:08pm PDT

Legend compartilhou, ainda, uma foto da orla carioca. “Obrigado por um lindo final de semana no Rio”, disse.

Thank you for a beautiful weekend in Rio! #RockInRio A photo posted by John Legend (@johnlegend) on Sep 21, 2015 at 5:05am PDT

A banda Magic publicou uma foto do público no festival.

Pedro Baby, filho de Pepeu Gomes e Baby do Brasil, publicou uma imagem da banda, antes de subir ao Palco Sunset.

Segundos antes de pisar no palco do Rock in Rio. Foto do @felipeveloso A photo posted by Pedro Baby (@pedrobaby1) on Sep 23, 2015 at 2:28pm PDT

Serj Tankian, vocalista da banda de rock System of a Down, provou que também gosta de Bossa Nova e divulgou uma imagem da estátua de Tom Jobim.

One of my favorite bossa nova artists #tomjobim A photo posted by Serj Tankian (@serjtankian) on Sep 23, 2015 at 12:26pm PDT

Floor Jansen, vocalista de Nightwish, publicou uma foto ao lado do músico Tony Kakko. “Pronta para o Rock in Rio!!!! Temos um convidado especial conosco da Finlândia”, diz a legenda.

Ready for Rock in Rio!!!! We have a special guest with us from Finland: @tonykakko_official This will be a very special show! You can watch it on http://original.livestream.com/rockinrio #Nightwish #endlessformsmostbeautiful #worldtour #Brasil #rockinrio A photo posted by Floor Jansen (@floor_jansen_official) on Sep 25, 2015 at 12:44pm PDT

Lulu Santos encontrou Di Ferrero, vocalista do NX Zero.

AindaSobreOntem 'Lulu fez história' @diferrero & @lulusantosoficial #Master #RockInRio2015 #30Anos A photo posted by Lulu Santos 🎤 (@toca_lulu) on Sep 27, 2015 at 8:04am PDT

Amy Sheppard, vocalista da banda australiana Sheppard, posou para foto em Copacabana.

A cantora Angelique Kidjo compartilhou uma imagem da banda, tirada logo antes de subir ao Palco Sunset, no sábado, 26.

Right before jumping on stage at #RockInRio2015 tonight! A photo posted by Angelique Kidjo (@angeliquekidjo) on Sep 26, 2015 at 7:36pm PDT

Erasmo Carlos, eterno Jovem Guarda, posou ao lado de Eduardo Suplicy e de Roger Moreira, da banda Ultraje a Rigor.

Após o show e contramos o grande amigo Suplicy nos bastidores do Palco Sunset no @rockinrio #suplicy #RockinRio2015 pic.twitter.com/b4u05a5LcF — Erasmo Carlos (@ErasmoCarlosBR) 27 setembro 2015

O grupo Cidade Negra foi bater um papo com o público antes de se apresentar no Palco Mundo, no domingo 27, último dia do festival.

Aluna Francis, de AlunaGeorge postou uma foto sua após o show. “Chuva, raio e trovão durante todo o meu show. Agora estou toda molhada”, brincou.

Shiiiit! Rain, lightening and thunder through my whole set....now I'm all wet😛 💦💦💦 #rockinrio A photo posted by AlunaGeorge (@alunageorge) on Sep 27, 2015 at 6:37pm PDT

Alcione publicou uma foto que mostra bem o figurino. A cantora usou uma blusa que estampava uma foto de Axl Rose.

A banda A-Ha também divulgou uma imagem do público do Rock in Rio nesse domingo, dia 27.

📷 @erichljunggren #rockinrio #aha30 #castinsteel A photo posted by a-ha (@officialaha) on Sep 27, 2015 at 2:25pm PDT

Katy Perry assistiu ao show de Rihanna pela televisão e fez uma brincadeira. “Só.um.sopro”, escreveu.

just. one. blow. A photo posted by KATY PERRY (@katyperry) on Sep 26, 2015 at 10:14pm PDT

Rihanna publicou um “meme” que brincava com o figurino da artista. “Tchau, Rio! Obrigada por ser tão legendário”.