Artistas que deram a volta por cima depois de sérios problemas físicos

O vocalista do Iron Maiden, Bruce Dickinson, foi diagnosticado esta semana com câncer na língua. O problema de saúde deixou os fãs de metal preocupados. Estaria uma das principais vozes do estilo fadada a se aposentar? A história mostra que vários outros artistas passaram por cima de dificuldades pessoais para construir, ou prosseguir, com carreiras de sucesso.

Para se ter uma ideia, o R.E.M. teve todos os seus integrantes passando por cirurgia durante uma turnê em 1995. O único que escapou da mesa operatória foi o guitarrista Peter Buck. Bob Dylan usou o tempo de molho após um grave acidente para compor um de seus discos mais festejados, e Rick Allen do Def Leppard adaptou sua bateria depois de perder o braço em 1984.

Veja alguns casos conhecidos de músicos que superaram algum impedimento físico para seguir na ativa:

Tony Iommi fazendo a guitarra berrar em War Pigs.

Que Bruce Dickinson volte a gritar "scream for me, Brazil" em breve.

Def Leppard e a bateria adaptada de Rick Allen.