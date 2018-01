Artistas na programação da Virada Cultural usam redes sociais para protestar contra Temer

Diversos artistas escalados para tocar na Virada Cultural deste fim de semana, em São Paulo, usaram as redes sociais para marcar posições de protesto ao governo de Michel Temer - especialmente nos últimos dois dias, desde que começaram a ser divulgadas as delações do empresário Joesley Batista envolvendo o presidente, na quarta-feira, 17.

As manifestações na web devem antecipar as manifestações ao vivo e repetir o que ocorreu no ano passado - com e sem a anuência de quem se apresentava nos palcos. Em 2016, a música mais entoada na Virada Cultural paulistana foi o "Fora, Temer", naquela ocasião em protesto principalmente à proposta de extinção do Ministério da Cultura.

Ativista frequente e com forte presença nas redes sociais, Daniela Mercury abre a Virada no Sambódromo do Anhembi - que pela primeira vez receberá os shows de grande porte do evento - no sábado, 20, às 18h, e escreveu no Instagram nesta quinta-feira, 18: "Adeus, Temer! Renúncia já! Diretas já! #adeusTemer #renunciajá #diretasjá".

Com apresentações marcadas no Centro Cultural São Paulo, Juçara Marçal (20/5, 18h) e Karina Buhr (21/5, 16h) também se posicionaram. Marçal postou uma foto de uma apresentação recente e escreveu: "meu grito de #diretasjá e #foratemer num samba sempre atual! "opinião", de zé keti. registro do encarnado q rolou ontem, logo após a bomba toda estourar!". Buhr usou a hashtag #foratemer em sua última postagem no Instagram.

A Chácara do Jockey também vai receber shows grandes da Virada. Às 20h30 do sábado, o grupo As Bahias e a Cozinha Mineira recebe no palco Tulipa Ruiz: tanto a banda quanto a cantora postaram fotos relacionadas ao "Fora, Temer" nos últimos dois dias.

Entre outros artistas que se manifestaram desgostosos com o atual governo e com as notícias referentes à delação da JBS, estão Simoninha, KL Jay, Ian Ramil, Filipe Catto, Rico Dalasam, Pélico e Fióti. Veja a seguir algumas das reações.

Daniela Mercury (Palco Anhembi, 20/5, 18h)

Adeus, Temer! Renúncia já! Diretas já! #adeusTemer #renunciajá #diretasjá Uma publicação compartilhada por Daniela Mercury (@danielamercury) em Mai 18, 2017 às 3:24 PDT

As Bahias e a Cozinha Mineira convidam Tulipa Ruiz (Chácara do Jockey, 20/5, 20h30)

FORA TEMER hoje no Dia Internacional da da luta Contra a LGBTFOBIA!! - @sescjundiai com a participação especialíssima de @linikeroficial! Uma publicação compartilhada por As Bahias e a Cozinha Mineira (@asbahiaseacozinhamineira) em Mai 17, 2017 às 7:51 PDT

Prepara! ❤ #showtime #oterno #foratemer #diretasjá Uma publicação compartilhada por Tulipa Ruiz (@tuliparuiz) em Mai 18, 2017 às 5:56 PDT

Fioti (Teatro Flávio Império, 21/5, 0h)

#Foratemer Uma publicação compartilhada por Evandro Fióti #GenteBonita (@fiotioficial) em Mai 17, 2017 às 8:16 PDT

Juçara Marçal (CCSP, 20/5, 18h)

meu grito de #diretasjá e #foratemer num samba sempre atual! "opinião", de zé keti. registro do encarnado q rolou ontem, logo após a bomba toda estourar! ❤️✊ Uma publicação compartilhada por Juçara Marçal (@jucaramarcal) em Mai 18, 2017 às 2:13 PDT

Karina Buhr (CCSP, 21/5, 16h)

Na Casa de Francisca, dia desses, por Daniel Salum #selvatica @casadefrancisca #foratemer Uma publicação compartilhada por Karina Buhr (@karinabuhr) em Mai 17, 2017 às 6:53 PDT

Rico Dalasam (Copan, 21/5, 15h)

#foratemer ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Uma publicação compartilhada por RicoDalasam (@ricodalasam) em Mai 17, 2017 às 4:57 PDT

Filipe Catto canta Cassia Eller (Boulevard São João, 21/5, 9h)

Apenas. Bom fim do mundo pra todos. Uma publicação compartilhada por Filipe Catto (@filipecatto) em Mai 18, 2017 às 10:33 PDT

Simoninha (República, 21/5, 11h)

Correr hoje foi uma necessidade, lembrei de canções do #raulseixas #renatorusso #cazuza #geraldovandre #paralamas #titans #racionaismcs e tantos outros artistas que escreveram sobre nossa indignação! #foratemer Uma publicação compartilhada por Wilson Simoninha (@simonsamba) em Mai 18, 2017 às 6:51 PDT

KL Jay (24 de Maio, 21/5, 6h)