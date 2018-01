Artistas lamentam a morte de José Rico

Personalidades foram às redes sociais para comentar a morte do cantor sertanejo José Rico, da dupla com Milionário, nesta terça-feira, 3. Michel Teló e Luan Santana postaram fotos no Instagram homenageando o cantor sertanejo, que tinha 68 anos. "Zé Rico, a garganta de ouro vai deixar saudade!", disse o cantor Michel Teló. "Quebrei a taça da amargura, atirei seus pedaços ao vento e gritei bem alto: Viva a vida! Zé Rico está cantando essa nesse momento", afirmou Luan Santana.