Artistas fazem show em homenagem a Rita Lee em SP

Em sua quarta edição, o Accenture Performance destaca Rita Lee como homenageada. Com direção do jornalista e escritor Nelson Motta, o evento que já teve Marcos Valle, Ivan Lins e Tim Maia como centro da homenagem, celebra a "Ovelha Negra" desta vez. Lenine, Paula Toller, Ed Motta, Silvia Machete e Marina de la Riva estarão nesta quarta-feira, 28, no palco do Citibank Hall, em São Paulo, interpretando suas canções. "A Rita tem uma obra colossal, que vem desde os Mutantes, com inúmeros clássicos. Chamei pessoas que não foram vistas cantando esse repertório", diz Nelson Motta.

Lenine faz "Ovelha Negra" e "Ando meio Desligado". Ed Motta canta "Caso Sério". A cubano-brasileira Marina de la Riva interpreta músicas ligadas à latinidade como "Baila Comigo". Silvia Machete canta "Sucesso Aqui Vou Eu", primeiro sucesso solo de Rita Lee. "Cada um vai fazer de seu jeito. Isso que é o diferencial. Montamos uma big band rock'n'roll." Os guitarristas serão Davi Moraes e Pedro Sá. No baixo, Dadi e na bateria, Marcelo Costa.

Motta conta como Rita influenciou quase todas as cantoras que vieram depois. "Até a Elis Regina, na época de Alô, Alô, Marciano, foi influenciada pela Rita. Fora Marisa Monte, Adriana Calcanhotto e tantas outras." As informações são do Jornal da Tarde.

Rita Lee como você nunca ouviu. Citibank Hall: Av. Jamaris, 213, Moema. Tel. (011) 3235-8545 / 2586-8742. Nesta quarta-feira, 28, às 21h30. Ingressos: de R$ 50 a R$ 130. Classificação: 18 anos.