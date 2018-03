Artistas falam de Michael Jackson na música e na dança

Jackson (1958-2009): "empolgava não só com seu repertório, mas pelo seu bailado", diz Luiz Melodis

Veja também:

Jacko: sucesso, polêmica e inúmeros adjetivos

A trajetória de Michael Jackson, ícone do pop

Michael Jackson morre primeiro no Twitter

Território Eldorado: ouça todas as fases do rei do pop

Fórum: Morre Michael Jackson, rei do pop

Veja galeria de fotos

'Thriller', o disco mais vendido da história

'Beat It', com Michael Jackson

Merten: Moonwalker

Luiz Melodia - "Independentemente da música, ele era um grande dançarino. Que empolgava não só com seu repertório, mas pelo seu bailado", disse o carioca, que afirma ter sofrido influência na dança.

Ed Motta - "Michael é a continuação da ideia proposta pelo James Brown, foi um Frank Sinatra do soul. Ele levou a ideia de cantar bem, dançar bem, ser um showman - e sempre com maestria". Para Ed Motta, Michael "liderava as massas de forma brilhante". Conclui: "Ele era uma Marilyn Monroe misturado com Mickey Mouse e a Coca-Cola juntos".

Dengue - O baixista do Nação Zumbi, de uma geração mais jovem, relembra do astro quando ainda era "moleque". "Lembro bem do dia em que ia passar Thriller no Fantástico. Na rua todo mundo só falava disso. Quem naquela época não andava ‘moon walker’?". Para o instrumentista, a influência de Michael na sua geração é inegável. E emenda: "Se a geração atual não o ouve, posso dizer que ela está perdendo muito".

João Barone - Baterista d’Os Paralamas do Sucesso lamenta morte antes da megaturnê. "É curioso e arrebatador. Mas o fato é que Michael Jackson ficará para sempre no panteão dos ícones do pop mundial".

Plínio Profeta - o DJ e produtor lembra que não havia uma noite sequer em que deixasse de tocar algum remix de Michael. "Estou chocado".