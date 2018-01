Artistas e políticos prestam homenagem a David Bowie

Atualizada às 14h21.

A morte de David Bowie, anunciada por meio da conta oficial do artista na madrugada desta segunda-feira, 11, causou surpresa e motivou homenagens nas redes sociais. Bowie havia lançado seu último álbum, Blackstar, na sexta-feira e morreu na noite de domingo cercado pela família, segundo informações de sua assessoria. Cerca de quatro horas após o anúncio, mais de 86 mil pessoas republicaram a mensagem que informou a morte do cantor em seu perfil oficial no Twitter.

Steve Martin, que trabalha na empresa de publicidade de Bowie, a Nasty Little Man, confirmou a informação publicada nas redes sociais. "Não é um boato", ele disse em entrevista à Reuters. No mundo da música, Paul McCartney lamentou a morte de Bowie dizendo que era "uma notícia muito triste para se acordar nesta manhã chuvosa" e que "David era uma estrela e que brilhará no céu para sempre". O ex-beatle lembrou da amizade entre os dois e da importância do artista. "Sua música teve um papel muito forte na história musical britânica e tenho orgulho de pensar na enorme influência que ele teve sobre as pessoas em todo o mundo. Envio as minhas mais profundas condolências à sua família e vou sempre me lembrar dos grandes risos que tivemos ao longo dos anos."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Very sad news to wake up to on this raining morning. David was a great star and I treasure the moments we had together.... Posted by Paul McCartney on Monday, January 11, 2016

Uma das primeiras pessoas a usar as redes sociais para prestar homenagens ao cantor, a cantora pop Madonna mostrou-se surpresa com a notícia.

"Estou devastada! Este grande artista mudou a minha vida. Foi o primeiro concerto que assisti em Detroit. Descanse em paz", disse a cantora em sua conta oficial no Twitter. Madonna publicou três mensagens em homenagem a Bowie, em que o classificou como "único" e "gênio", e também disse ser "sortuda de ter lhe conhecido".

So lucky to have met you!!!! Hot Tramp I love you So! ❤️ #rebelheart pic.twitter.com/INKPRCeofK — Madonna (@Madonna) 11 janeiro 2016

A ex-Spice Girl e cantora britânica Emma Bunton também prestou homenagem ao conterrâneo em suas contas nas redes sociais. "Obrigada por sua música", ela agradeceu no Twitter. No Instagram, Bunton publicou uma foto acompanhada de uma frase de Bowie: "Eu não sei para onde vou daqui, mas prometo que não será tedioso."

"Acabei de perder um herói", disse o comediante britânico Ricky Gervais, que apresentou o Golden Globe Awards neste domingo. Outro comediante do Reino Unido que usou as redes sociais para prestar homenagem foi Eddie Izzard, que tem em Bowie uma de suas grandes influências. "Por meio de sua música, ele viverá para sempre", escreveu Izzard.

Os rappers americanos Kanye West e Pharrel Williams evidenciaram a influência de Bowie na música pop nos dias de hoje, mesmo 47 anos após da estreia a estreia de seu primeiro grande sucesso, Space Oddity. "David Bowie foi uma das minhas mais importantes influências, tão destemido, tão criativo, ele nos deu mágica para uma vida inteira", escreveu West. "Foi um verdadeiro inovador, um criativo", definiu Williams. A banda norte-americana Foo Fighters também se despediu do cantor com uma foto. "Descanse em paz, David", escreveram no perfil oficial.

As cantoras brasileiras Zélia Duncan e Pitty também prestaram homenagens. "Bowie... e agora?", postou Duncan em tom de surpresa. A roqueira baiana Pitty escreveu "pode gastar o clichê "gênio" e etc; e merece também um grande OBRIGADA por ensinar desconstrução artística e tudo mais que nem cabe aqui." Gilberto Gil também prestou homenagens: "Em memória."

A photo posted by emmaleebunton (@emmaleebunton) on Jan 10, 2016 at 11:41pm PST

Política e religião. A morte do astro motivou homenagens também no mundo da política na Europa. O primeiro-ministro britânico, David Cameron, também escreveu em sua conta oficial do Twitter sobre a morte do cantor. "Eu cresci escutando e assistindo ao gênio do pop David Bowie. Ele era um mestre da reinvenção, que continuava acertando. Uma perda enorme", disse Cameron.

O primeiro-ministro francês Manuel Valls classificou Bowie como "um artista fora de série" e "herói do rock" na mesma rede social. "Um artista de múltiplas facetas que revolucionou a música. Um herói do rock que nos fez vibrar", despediu-se Valls.

Até mesmo o ministro da Cultura do Vaticano prestou homenagens ao artista, conhecido por usar figurinos andróginos no começo da carreira. O cardeal Gianfranco Ravasi publicou um trecho da música Space Oddity em sua conta no Twitter.

Ground Control to Major Tom Commencing countdown, engines on Check ignition and may God's love be with you (David Bowie) — Gianfranco Ravasi (@CardRavasi) 11 janeiro 2016

Confira abaixo as reações de artistas sobre a morte de David Bowie:

Madonna, cantora

"Talentoso. Único. Gênio. Um divisor de águas... Seu espírito viverá para sempre."

Ringo Star, músico

"Deus abençoe David Bowie. Paz e amor para toda sua família"

Brian May, músico

"Saudações, David Bowie, estrela, herói. RIP. Mais palavras em meu Soapbox, mas levará algum tempo para processar. Muito triste."

Eddie Izzard, comediante e cantor

"Por meio de sua música, ele viverá para sempre."

Foo Fighters, banda

"Descanse em paz, David"

Kanye West, músico

"David Bowe foi uma das minhas mais importantes influências"

Pharrel Williams, músico

"David Bowe foi um verdadeiro inovador, um criativo."

Gene Simmons, músico

"David Bowie , você fará muita falta . "Changes" e as músicas de Ziggy foram uma grande influência para mim."

Ricky Gervais, comediante e ator

"Acabei de perder um herói."

J. K. Rowling, escritora

"Eu gostaria que ele tivesse ficado na terra por mais tempo. RIP"

Lisa Stansfield, cantora e atriz

"RIP #DavidBowie. Ele mudou a cara da música, arte e moda. Um verdadeiro inovador. Ele me inspirou e a tantos outros artistas."

Marky Ramone, músico

"Quando você curte um 'rock n' roll' comigo, não há outro lugar que eu prefira estar. Eu encontrei a porta que me deixar ir"

Scott Bradlee, músico

"RIP David Bowie. Ele ensinou ao mundo que a quebra de barreiras na questão do gênero era uma coisa rock n' roll a se fazer também. Uma verdadeira lenda."

Greg Jenner, escritor

"David Bowie foi um enigma - tão famoso, ele mudou a história da música; tão esquivo que a nação não conseguia chegar a um acordo sobre como pronunciar seu sobrenome."

David Baddiel, comediante

"A morte é tão tirana. Rouba as coisas que amamos."

Gary Kemp, cantor e ator

"Parece que de repente o mundo saiu do prumo."

Yoshiki, músico

"Estou chocado. Você foi o meu herói."

Zélia Duncan, cantora

"Bowie... e agora?"

Pitty, cantora

"Pode gastar o clichê "gênio" e etc; e merece também um grande OBRIGADA por ensinar desconstrução artística e tudo mais que nem cabe aqui"

Guillermo Del Toro, diretor

O mundo está mais pobre. Ele deixa um buraco em nosso coração

Elijah Wood, ator

“Nunca imaginei um mundo sem ele. Ele subiu para o cosmos de onde veio. Adeus, David Bowie”

Mark Ruffalo, ator

“Descanse em paz, pai de todos nós, loucos. Dia muito, muito triste. Amor eterno”

Russell Crowe, ator

“Eu amei sua música. Eu amei você. Um dos grandes artistas performáticos que já existiram”

Diesel, grife de roupas

"RIP (descanse em paz) o homem #DavidBowie. O mito e a lenda viverão para sempre."

Massive Attack, banda

Imortal. Inacreditável. Um cavalheiro e um herói