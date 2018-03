Artistas e colegas lamentam a morte de Bobbi Kristina Brown

Uma autópsia será feita no corpo de Bobbi Kristina Brown, filha de Whitney Houston (1963-2012) e do cantor Bobby Brown (1969). Bobbi Kristina morreu neste domingo, 26, aos 22 anos, nos Estados Unidos.

Em um comunicado, o Fulton County Medical Examiner's Office afirma que o tempo em que ela passou em coma, desde janeiro, pode "complicar" os esforços para reconstruir os eventos, de acordo com a revista Billboard.

Bobbi estava hospitalizada há seis meses em Atlanta, depois de ter sido encontrada inconsciente em uma banheira no início de 2015.

Ela já havia publicizado seus desejos de carregar o legado da mãe e ser cantora, mas sua carreira nunca decolou.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em uma postagem na página oficial de Whitney Houston no Facebook, a família agradeceu o apoio recebido dos fãs. Outros artistas e amigos também postaram mensagens de apoio nas redes sociais:

It is hard to say goodbye. On Sunday, July 26, Bobbi Kristina Brown made her transition peacefully. The family thanks... Posted by Whitney Houston on Domingo, 26 de julho de 2015

The most heartbreaking tale. May you both rest in peace, and find the happiness and contentment you… https://t.co/m1cVV5GW6w — SAM SMITH (@samsmithworld) 27 julho 2015

Angels in heavan 🌹🙏🙏 https://t.co/XVO4BIItIM — Snoop Dogg (@SnoopDogg) 27 julho 2015

She seemed to be caught in the web of celebrity upon arrival. Twenty two years. A sad end. May the sister have peace now. #BobbiKristina — Ava DuVernay (@AVAETC) 27 julho 2015

Peace at Last! #BobbiKristina — Oprah Winfrey (@Oprah) 27 julho 2015

My heart is truly heavy 😢 May u rest in peace with your mommy #BobbiKristina sending prayers 2 the Brown/Houston family🙏🏾 — Missy Elliott (@MissyElliott) 27 julho 2015