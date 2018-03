Artistas defendem fãs que baixam músicas na internet

Vote na enquete:

Os músicos transferirão essa opinião majoritária ao secretário de Estado para as Comunicações britânico, lorde Carter, que sugeriu a possibilidade de tipificar essas ações como crime, segundo informa hoje o jornal The Independent. Um dos músicos, Billy Bragg, declarou ao jornal que "a indústria musical não pode seguir por esse caminho" com medidas protecionistas que equivalem "a colocar a pasta de dente outra vez no tubo".

A coalizão, criada para defender os direitos dos músicos no mundo digital, também quer que empresas como YouTube e MySpace remunerem os músicos quando usarem suas composições em publicidade. "Os artistas deveriam ser titulares dos direitos e poder decidir quando sua música pode ser usada gratuitamente e quando é preciso pagar por ela", disse Bragg.

Brasil

Em 20 de março, o Radiohead fará show no Just a Fest, no Rio de Janeiro. Dois dias depois, os ingleses tocam em São Paulo. Os shows de abertura do grupo ficarão por conta dos alemães do Kraftwerk e dos brasileiros do Los Hermanos. A apresentação vai marcar o fim do recesso da banda, que não tocam juntos desde junho de 2007.