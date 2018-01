Artistas, colegas e autoridades lamentam a morte de Inezita Barroso

Desde a noite deste domingo, 8, a morte da cantora Inezita Barroso é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais no Brasil. A artista estava internada no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e morreu de insuficiência respiratória, aos 90 anos.

Colegas cantores, amigos e autoridades lamentaram o fato e celebraram a carreira da cantora e apresentadora do programa Viola Minha Viola, há mais de 30 anos no ar na TV Cultura.

Leia:

Cantor Daniel

Agnaldo Timoteo

Jornalista Leda Nagle:

Apresentador Rafael Cortez:

Vanessa da Mata:

Para a querida bem humorada,generosa e amada Inezita Barroso! Vai deixar saudades e já tenho. Que Deus te guie para um lugar maravilhoso — Vanessa da Mata (@vanessadamata) 9 março 2015

Cantor Solimões:

INEZITA BARROSO. O MAIOR EXEMPLO DE FIDELIDADE E DEDICAÇÃO, PARA FORTALECER AS RAÍZES DE TODOS OS SEGUIMENTOS ARTÍSTICOS CULTURAIS DO BRASIL. VOCÊ SEMPRE FOI, É, E SERÁ VOCÊ. Uma foto publicada por solimoescantor (@solimoescantor) em Mar 7, 2015 às 10:33 PST

Geraldo Alckmin, governador de São Paulo:

"Durante 35 anos, as manhãs de domingo no interior de São Paulo e do Brasil tiveram a sonoridade de Inezita Barroso no comando do "Viola, Minha Viola", o mais antigo programa musical da televisão brasileira. Neste domingo à noite, com muita tristeza, nos despedimos dela. Paulistana da Barra Funda, Inezita foi compositora, cantora, atriz, violeira, pesquisadora, professora e doutora honoris causa de folclore e da música caipira. Há dois anos, tive a honra de estar com ela, no palco do "Viola", para a emocionante festa musical em que o país inteiro comemorou seu aniversário de 88 anos e sua grande obra. Naquele dia, ela explicou o segredo de sua vida longa e feliz: amava a música caipira, gostava do que fazia e de fazer bem feito. Ao recuperar o nosso folclore, Inezita Barroso preservou um ativo inestimável, um tesouro que faz de nós, brasileiros, uma nação: nossas raízes. A partir de agora, São Paulo e o Brasil retribuirão esse legado de amor com imensa saudade."

Silvio Santos (em nota divulgada pelo SBT):

"A perda da autêntica rainha da música sertaneja é imensurável para o cenário da televisão e da cultura popular brasileira. Lamentamos e deixamos nossos sentimentos aos familiares, amigos e fãs de Inezita."