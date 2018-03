Artistas celebram Michael Jackson durante premiação nos EUA

Três dias após a morte do Rei do Pop, artistas se reuniram na noite de domingo, 28, para uma celebração da vida de Michael Jackson durante a entrega da premiação "BET Awards", em Los Angeles.

Joe Jackson, pai de Michael, andou no tapete vermelho com um chapéu negro, óculos de sol e terno escuro, mas não subiu ao palco durante o show. "Eu gostaria que ele pudesse estar aqui para celebrar ele mesmo", disse. "Infelizmente, ele não está aqui, então eu estou para celebrá-lo".

Joe Jackson, pai do astro, posa para fotos antes da entrega dos prêmios

Em uma declaração lida no show, a família de Michael disse que somente eles detêm a autoridade pessoal e legal "por nosso filho e suas crianças". Foi a declaração mais contudente de seus parentes até o momento sobre o destino dos filhos de Michael.

Janet Jackson, irmã de Michael, sobe ao palco para enviar uma mensagem ao público

Com lágrimas nos olhos, Janet Jackson apareceu no palco com um vestido branco, ao final da premiação. Após uma longa pausa para se recuperar, ela se dirigiu com interrupções à audiência. "Eu gostaria de dizer que, para vocês, Michael é um ícone. Para nós, Michael é família. E ele viverá para sempre em nossos corações", disse.