Um produtor canadense resolveu testar como seriam os hits de Justin Bieber se tivessem sido produzidos nos anos 1980. Jerry Shen / Tronicbox usou sua página no Soundcloud para compartilhar as versões de Love Yourself e What Do You Mean recheadas de sintetizadores e baterias eletrônicas, bem ao estilo da década.

What Do You Mean

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Love Yourself