Artigos dos Beatles e Lady Gaga estarão em leilão online

NOVA YORK (Reuters Life!) - Canções inéditas de Lady Gaga, letras de música escritas à mão por Paul McCartney e roupas da princesa Diana e de Elvis Presley estão entre os artigos de celebridades que serão postos à venda em um leilão online este mês.

A expectativa é que o maior preço seja conseguido pela letra provisória e manuscrita por McCartney de "Maxwell's Silver Hammer", do álbum "Abbey Road", de 1969. O preço de venda foi estipulado em pelo menos 200 mil dólares.

Mas os lances para outros objetos, como uma carta assinada e escrita à mão por Phil Spector, produtor musical condenado por homicídio, podem começar com valores tão baixos quanto 100 dólares.

Entre 6 e 15 de outubro o site www.gottahaverockandroll.com vai colocar à venda cerca de 850 objetos, como CDs do primeiro empresário de Lady Gaga, o capacete cravado de cristais usado por Michael Jackson em sua turnê "Triumph", de 1981, e o passaporte americano original de James Brown, de 1987, com a assinatura do cantor.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Quer seja de ex-empresários, ex-namorados, ex-mulheres, filhos ou filhas, todos os objetos vêm de familiares ou amigos dos astros ou de alguns colecionadores". disse Peter J. Siegel, co-fundador da GOTTA HAVE IT! Collectibles Inc.

Será o maior leilão que a empresa já promoveu na Internet de objetos do rock and roll e obras de pop art. Em 2008, o figurino Pavão, de Elvis Presley, foi arrematado por 300 mil dólares.

Mais de 90 objetos relacionados aos Beatles devem ter grande procura neste ano do 70o aniversário de John Lennon, disse Siegel.

Quase 50 guitarras autografadas, a letra manuscrita e autografada por Bob Dylan de sua primeira canção gravada - "Song for Woody", de 1961 - e o chapéu de Papai Noel preto e branco usado por Kurt Cobain no backstage de um concerto do Nirvana na noite de Halloween de 1991 em Seattle, tudo estará à venda.

O primeiro empresário de Lady Gaga, Bob Leone, vai vender seis CDs, alguns deles autografados pela cantora estelar quando ainda era a tímida adolescente Stefanie Germanotta. Uma gravação demo original e inédita de 2002 será oferecida pelo preço mínimo de 1.000 dólares.

"Todos foram presentes que ela me deu porque eu a apoiei desde que ela tinha 13 ou 14 anos", disse Leone.

Quando se pensava em vender os CDs como conjunto, Leone disse que esperava conseguir até 15 mil dólares por eles. Agora, cada CD será leiloado individualmente.

Leone disse que muitos adolescentes vêm procurando qualquer material que ele possa ter do início da carreira de Lady Gaga. "Isto é tudo o que eu tenho", disse ele.