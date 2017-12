Arthur Nestrovski lança nesta quinta o CD <i>Jobim Violão</i> O instrumentista e crítico de música Arthur Nestrovski lança nesta quinta-feira, 26, às 20 horas, no Instituto Moreira Salles, pelo selo Gaia Discos, o CD Jobim Violão. São 16 canções de Tom Jobim (1927-1994) que ganharam arranjos para violão criados por Nestrovski, que é também músico e professor. Entre as canções estão Luiza, Se Todos Fossem Iguais a Você, Sabiá e Insensatez. As partituras publicadas no livro Cancioneiro Jobim, editado por Paulo Jobim, foram escritas para piano e adaptadas por Nestrovski para as cordas do violão. O concerto de lançamento do CD, para convidados, contará com a participação especial de Ná Ozetti.