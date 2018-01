Art Brut vem com Franz Ferdinand ao Motomix A banda revelação inglesa Art Brut e o grupo escocês Franz Ferdinand foram confirmados na programação do Motomix Art Music, festival que será realizado no dia 16 de setembro, no Espaço das Américas, em São Paulo. É a primeira vez do Art Brut no Brasil. O grupo se projetou como uma sensação no Reino Unido com apenas um disco, o ótimo Bang Bang Rock & Roll (2005), escorado no velho esquema dos três acordes e do art punk cru e com sotaque cockney. Art Brut é o nome de um corrente artística que foi definida pelo pintor francês Jean Dubuffet, e abarca as formas artísticas de pessoas marginalizadas (presidiários, loucos, esquizofrênicos, doentes mentais), cuja arte está protegida da imitação e da influência. É formado pelo cantor Eddie Argos, pelos guitarristas Chris Chinchilla e Ian Catskilkin, a baixista Frederica Feedback e o baterista Mike. O Franz Ferdinand esteve em São Paulo tocando na abertura do show do U2, em fevereiro, mas o resultado foi modesto, por causa do pouco tempo da apresentação e da qualidade técnica do som disponível para a banda (houve ainda um show extra no Circo Voador, no Rio, mas com ingressos limitados). O Motomix Art Music terá ainda Peter Hook (baixista do New Order), o duo eletrônico Adult. (de Detroit, Estados Unidos), além de MFA, Annie, Isolée, Swayzak, Andre Weatherall, Schneider TM, Modeselektor e Pfadfinderei.