Arrigo e Ademir Assunção na estréia de "Na Ponta da Língua" Para discutir a intrínseca ligação entre música e literatura, o projeto "Na Ponta da Língua" convida toda terça-feira escritores e músicos que transitem pelos dois universos. A série estréia nesta terça-feira, às 20h30, com um bate-papo com o compositor Arrigo Barnabé e o escritor Ademir Assunção. Na seqüência, Arrigo deve declamar texto literário de seu agrado enquanto Assunção sobe ao palco para apresentar o show Rebelião na Zona Fantasma, acompanhado de banda. "A idéia é mostrar como a música influencia o escritor e como a poesia influencia o músico. É uma conversa mais afetiva do que técnica", observa Sandro Saraiva, do Núcleo de Música do Sesc Vila Mariana. O Núcleo assina o projeto, em parceria com os escritores Marcelo Montenegro e Assunção. Ainda em pauta, questões como: letra de música pode ser poesia?; a influência entre as duas linguagens; entre outros temas. No dia 31, os convidados são Clemente e Marcelo Montenegro; no dia 14 de novembro, Nei Lisboa e Mario Bortolotto; e dia 28 de novembro, Fausto Fawcett e Chacal. Sesc Vila Mariana. Rua Pelotas, 141, 5080-3000. 3.ª, 20h30. R$ 3 a R$ 6. Até 28/10