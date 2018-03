Arrecadação de álbum de Natal de Bob Dylan irá para caridade

O álbum "Christmas in the Heart" deve ser lançado em 13 de outubro, quase seis meses depois do último álbum de estúdio de Dylan, "Together Through Life", que foi ao topo das paradas.

A especulação em torno do álbum de Natal de Dylan começou há alguns meses, mas inicialmente foi desacreditada por alguns fãs do cantor, já que não se sabia que ele gravara canções de Natal e seus últimos álbuns traziam material original.

Dylan doará todos os royalties norte-americanos a partir da venda desse álbum para o grupo de caridade Feeding America, e afirmou em comunicado que espera dar "segurança alimentar para as pessoas com necessidades".

A Feeding America informou que espera fornecer refeições para 1,4 milhão de pessoas nesta temporada de festas com a receita do álbum.

A Columbia afirmou que Dylan pretende doar seus royalties internacionais para duas organizações de caridade que dão refeições na Grã-Bretanha e em países em desenvolvimento, mas os detalhes ainda estão sendo definidos.

"Christmas in the Heart" é o 47o álbum de Dylan, e incluirá canções como "Here Comes Santa Claus", "Winter Wonderland", "Little Drummer Boy", e "Must Be Santa", detalhou a gravadora Columbia Records.