Arnaldo Antunes lança o CD "Qualquer" Arnaldo Antunes passou o primeiro semestre com duas idéias: fazer um disco com sonoridade diferente e tocar com determinados músicos. Ensaiou dois meses com os violonistas Cézar Mendes e Chico Salém, o guitarrista Edgard Scandurra, o pianista Daniel Jobim e o baixista Dadi Carvalho e, ao fim, ficou três dias no estúdio para gravar "Qualquer", que acaba de chegar às lojas. É um disco autoral como os anteriores, mas ele inverteu o processo. "Normalmente, parto do repertório para a sonoridade. Aqui, eu pensei num tipo de som para buscar as músicas. Comecei com umas 40, inclusive do tempo dos Titãs, mas só registrei novas ou as que ainda não havia cantado", adianta. Se o som causar um certo estranhamento, ele atingiu o objetivo. "Para que ser normal? Deixa isso para os outros." É difícil enquadrar "Qualquer". Não é rock, embora a marca roqueira de Arnaldo Antunes seja indelével. Nem é MPB, pois falta a cozinha de baixo e bateria e os floreios do gênero. Tem um quê de ingenuidade que contrasta com a voz grave, esta uma raridade em tempos que valorizam tenores. Não é acústico, embora estes instrumentos predominem, nem é dançante. As melodias grudam na memória, mas são difíceis de assobiar. E as letras filosofam sobre o amor e o cotidiano, sem serem histórias ou crônicas. O próprio Arnaldo não se define. "Ninguém hoje em dia cabe num só estilo. Como classificar Lenine, Pedro Luiz ou Chico Buarque? Talvez eu faça música brasileira moderna, mas isso é muito amplo." Uma dica para entender "Qualquer" é a regravação de "Acabou Chorare", faixa-título do elepê com que os Novos Baianos estouraram , no início dos anos 70. "Estava no repertório desde o início, até pela participação do Dadi, que era do grupo. Eu era adolescente quando a ouvi e passei a vida tocando-a em casa, buscando um jeito de regravá-la", comenta Antunes. Mas o que determinou o disco foram os músicos, mais que os instrumentos. "Uma coisa puxa a outra. O repertório surgiu nos ensaios. O Daniel Jobim e o Scandurra improvisavam o tempo todo. O Cézar e o Chico punham ordem porque a gente tinha de chegar a um ponto. E eu era só mais um elemento da banda." Todas as músicas têm parceria. Com Carlinhos Brown fez quatro, duas também com Marisa Monte. Os três formaram, há quatro anos, Os Tribalistas, que durou só um disco, mas rendeu composições mesmo quando cada um foi para seu lado. Também mudou o jeito de Arnaldo cantar, mais impositivo nos tempos de Titãs. "Para soar potente com o peso daquele som, os tons escolhidos para as músicas eram altos. O desejo era cantar sujo, rasgado, incorporando ruído à voz", escreveu Arnaldo no texto para a imprensa. "Com os Tribalistas senti que devia cantar com mais suavidade. Era muito diferente de me ouvir cantando sozinho e isso me fez aprender muito mais sobre meu próprio canto." Também nesse item, "Qualquer" soa diferente. Ao contrário da maioria dos cantores que insistem nos agudos, Arnaldo desce seus tons e suaviza a interpretação. As músicas conhecidas ficam diferentes da nossa memória. "As Coisas", dele e Gilberto Gil, estava em Tropicália II, do início dos anos 90, com que o ministro da Cultura e Caetano Veloso comemoraram os 25 anos do movimento que criaram. É a mais roqueira do disco, mas tem uma brejeirice longe do passado Titã de Arnaldo. O mesmo acontece com "Eu não Sou da Sua Rua", parceria com Branco Mello, cantor do grupo. Os portugueses Manuela Azevedo e Helder Gonçalves, que formam o grupo Clã, entram com duas músicas. "Eles são famosos lá e desconhecidos aqui. Vieram passar umas férias e a gente ficava compondo. Numa das vezes, o Chico Salém estava e entrou na música", explica. Dadi fez com ele duas músicas, "Dois Perdidos", para o filme "Dois Perdidos numa Noite Suja", de José Joffily, e "Da Aurora até o Luar", melodia delicada para letra filosófica. É o mesmo no clima de "Para lá", parceria com Adriana Calcanhotto. Não por acaso, uma fecha e outra abre o disco. "Não há regra para fazer letra ou música. Às vezes tudo se mistura." "Qualquer" está na rua e agora Arnaldo ensaia o show que terá, da banda original, apenas Chico Salém. "Todos os outros têm uma agenda cheia e o Chico toca comigo há muitos anos. Mas o som do show será como o do disco", promete. Quem quiser conferir anote a agenda: terça-feira, Fnac Pinheiros, em São Paulo. Dia 20, Sesc Ribeirão Preto; 21, Sesc Catanduva e 22 uma participação especial no show de Paulinho Boca de Cantor na Concha Acústica de Salvador.