Arnaldo Antunes e Nando Reis se apresentam em SP

Juntos, eles ajudaram a formatar o rock brasileiro dos anos 80, quando faziam parte dos Titãs. Agora, em palcos distintos da cidade, as novas fases de Nando Reis e Arnaldo Antunes fazem valer o ditado "o bom filho à casa torna". Mais reconhecido pela faceta pop, Nando voltou às raízes roqueiras em ‘Drês’, ao lado da banda Os Infernais.

Lançado na mesma época que ‘Sacos Plásticos’, dos Titãs, o disco suscitou comparações favoráveis ao artista, que teria acertado ao se descolar do grupo. "A crítica vai existir sempre. Mas acho um pouco bobo que façam a leitura do trabalho sobre essa ótica", diz Nando ao Guia, que apresenta o novo repertório, desta sexta-feira, 26, a domingo, no Citibank Hall. Inspirado nas três mulheres da sua vida - mãe, namorada e filha -, ele apresenta músicas consistentes, a exemplo de ‘Hi, Dri!’ e ‘Ainda Não Passou’.

Arnaldo se desligou mais cedo dos Titãs, em 1992, mas só estourou com Os Tribalistas, ao lado de Marisa Monte e Carlinhos Brown. Atualmente, divide-se entre o infantil Pequeno Cidadão, shows com Edgard Scandurra e a gravação do próximo disco, ‘Iê Iê Iê’, que ele já descreveu como "mais pesado e conciso". Contudo, são as canções de ‘Ao Vivo: No Estúdio’ que conduzem o show hoje (26) e sábado, no Tom Jazz. No palco, Arnaldo e Nando mostram que cortar o cordão umbilical nem sempre é necessário. A educação musical que vem do berço pode ser útil.

Serviço

Onde: Arnaldo Antunes. Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-3635. Quando: hoje (26) e sáb., 22h. Quanto: R$ 70.

Onde: Nando Reis. Citibank Hall. Av. Jamaris, 213h, Moema, 2846-6000. Quando: hoje (26) e sáb., 22h; dom., 20h. Quanto: R$ 60/R$ 130 (dom., configuração de pista).