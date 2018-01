Ariana Grande retornará a Manchester para show beneficente

MIAMI - A cantora americana Ariana Grande voltará a Manchester para fazer um show beneficente em homenagem às vítimas do atentado ocorrido nesta segunda-feira, 22, ao final de sua apresentação na cidade inglesa, no qual morreram 22 pessoas.

Em uma emotiva mensagem publicada nesta sexta-feira em sua conta oficial no Twitter, a cantora afirmou que o show, para o qual ainda não há data definida, servirá para arrecadar fundos a favor das vítimas e suas famílias após o ataque na Manchester Arena, que deixou ainda 64 feridos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Não deixaremos que isto nos divida. Não deixaremos que o ódio vença", declarou Ariana em uma mensagem na qual estendeu suas "profundas condolências" às vítimas do atentado, ainda que tenha reconhecido não há nada que ninguém "possa fazer para afastar a dor que estão sentindo".

"Estendo minha mão e coração e tudo o que possa dar a vocês e aos seus", escreveu a artista, que após o ataque cancelou dois shows que faria esta semana em Londres como parte de sua turnê Dangerous Woman e retornou à cidade Boca Raton, no sul da Flórida, onde vive.

A jovem cantora comentou ainda que a resposta a esta violência deve ser uma maior aproximação e solidariedade, assim como "amar mais, cantar mais forte e viver mais amável e generosamente que antes".

Ariana Grande também não se apresentará na Bélgica, Polônia e Alemanha, como pretendia fazer nos próximos dias, e, de acordo com seu site, retornará aos palcos no próximo dia 7 de junho com um show em Paris, após o que prosseguirá por outras cidades de Europa e América Latina, entre elas Rio de Janeiro e São Paulo.