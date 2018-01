Ariana Grande proíbe entrada de mochilas em shows no Brasil

Faltando poucos dias para a chegada da cantora Ariana Grande no Brasil, a produtora responsável por organizar as apresentações da norte-americana anunciou nesta sexta-feira (23) que não será permitida a entrada com mochilas e bolsas grandes nos shows. A decisão é mais uma medida de segurança por medo de um novo ataque terrorista.

"Atenção Arianators: de acordo com as novas regras de segurança da turnê mundial da Ariana Grande não será permitida a entrada com mochilas, bolsas grandes, sacolas e itens similares dentro dos locais dos shows. Essa proibição visa garantir a segurança de todos e agilizar a revista na entrada dos locais. Se programem para irem sem esses itens para os shows", escreveu a empresa Move Concerts no Instagram. Outros itens que também já são proibidos em apresentações são guarda-chuvas, garrafas, lanternas e qualquer objeto cortante.

No último dia 22 de maio, o show da cantora foi alvo de um atentado reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI), que deixou 22 mortos e dezenas feridas, a maioria crianças e adolescentes.

Como parte de sua turnê mundial, Ariana vem ao Brasil na próxima semana para fazer dois shows. No dia 29 de junho, ela se apresentará na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, e dia 1 de julho, no Allianz Parque, em São Paulo. O preço dos ingressos custa de R$220 a R$560.

A cantora ainda fará shows no Chile, na Argentina, na Costa Rica e no México. (ANSA)