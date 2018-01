Ariana Grande lança oficialmente cover de 'Somewhere Over the Rainbow' para vítimas de Manchester

Dias após o novo concerto na cidade de Manchester, em prol das famílias das vítimas do atentado que ocorreu em seu próprio show no mês de maio, a cantora Ariana Grande resolveu lançar nesta quinta-feira, 7, oficialmente, o seu cover de Somewhere Over the Rainbow, cantado já ao fim do espetáculo beneficente.

Assim como a própria apresentação, a liberação de Somewhere Over the Rainbow como single tem como objetivo arrecadar dinheiro para ajudar as famílias das vítimas do atentado terrorista, que matou 22 pessoa e feriu mais de 50. O ato ocorreu no dia 22 de maio após uma apresentação de Ariana Grande na Manchester Arena, com a sua turnê Dangerous Woman, que passa pelo Brasil no dia 29 de junho no Rio de Janeiro e 1º de julho em São Paulo.

Além da faixa cantada por Ariana, versão para o clássico cantado originalmente por Judy Garland em O Mágico de Oz (1939), foi disponibilizado digitalmente um álbum com todas as músicas apresentadas no show especial e beneficente do último domingo, 4, com músicas de Pharrell Williams, Coldplay, Miley Cyrus, Justin Bieber, Katy Perry, Black Eyed Peas, Take That, Robbie Williams, Little Mix, Liam Gallagher e mais artistas. Ouça abaixo: