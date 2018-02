Argentina tem primeiro leilão de objetos dos Beatles

Um total de 114 lotes de objetos relacionados aos Beatles será leiloado em outubro em Buenos Aires, no primeiro leilão sobre a banda na Argentina, informou hoje o Banco Ciudad.

O banco, responsável pelo leilão, informou em comunicado que todas as peças fazem parte da coleção Memorabilia Beatles, que foi exibida em Buenos Aires em 1996 e 2002.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A coleção é propriedade de Raúl Blisniuk, um importante colecionador de artigos da banda, com mais de três mil objetos em sua coleção, segundo a edição de 1998 do Guinness Book.

O leilão incluirá instrumentos musicais, discos de ouro e platina, manuscritos originais, fotos e camisetas autografadas, entre outros objetos, que serão leiloados no dia 15 de outubro, com lances iniciais que oscilam entre 100 e 50.000 pesos (de US$ 25 a US$ 12.531).

As estrelas do leilão prometem ser um baixo utilizado e autografado por Paul McCartney, e as quatro fotografias de McCartney, George Harrison, John Lennon e Ringo Star, com assinaturas originais dos músicos, que fizeram parte do "Álbum Branco". Antes do leilão, os objetos serão exibidos na sede do Banco Ciudad.