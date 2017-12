Argentina confirma turnê dos Rolling Stones

O diário argentino Clarín confirmou nesta quinta-feira, 7, que os Rolling Stones trarão àquele país, em fevereiro, o show 14 on Fire, com o qual correm o mundo. Segundo o jornal, a empresa Fénix Entertainment ganhou a corrida com a promotora brasileira T4F e a DG Producciones.

Os Rolling Stones farão entre 3 a 5 concertos no Monumental de Nuñez, o Estádio do River Plate, em Buenos Aires, com um faturamento previsto para superar US$ 30 milhões (R$ 66 milhões). Ainda não há informações sobre datas precisas e sobre ingressos, mas estima-se que devam custar entre US$ 150 e US$ 200 (R$ 330 e R$ 440). Seriam ingressos caros da turnê – em Lisboa, custaram 69 euros (R$ 220), ao passo que, no festival de Roskilde, Dinamarca, custaram 135 euros (cerca de R$ 432) e, em Oslo, Noruega, custaram 149 euros (cerca de R$ 476).

A decorrência natural da confirmação dos shows argentinos dos Stones são as outras datas da turnê pela América do Sul, que deverá passar pelo Brasil (as cidades especuladas são São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife, por enquanto), Chile, Uruguai, Peru e México. No Brasil, possivelmente a empresa que fará os shows será a T4F, e a chance de o show em São Paulo ser no novo Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, é grande.