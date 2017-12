Aretha Franklin se aproxima da semi-aposentadoria

Aretha Franklin é tema de duas novas retrospectivas: "Rare & Unreleased Recordings From the Golden Reign of the Queen of Soul" e "Oh Me Oh My: Aretha Franklin Live in Philly, 1972". Fazendo par com a jovem Fantasia, Aretha está de volta às paradas R&B com "Put You Up On Game", uma das 16 faixas incluídas na compilação "Jewels in the Crown: All-Star Duets With the Queen", que chegará às lojas nesta terça-feira. O lançamento da J Records inclui participações de Annie Lennox, George Michael, Mary J. Blige e John Legend. A Billboard conseguiu falar com Aretha Franklin recentemente, antes de um concerto beneficente em Nova York. Teve alguma recordação especial ao revisitar os duetos de "Jewels"? O dueto com Frank Sinatra, "What Now My Love", é um de meus favoritos. Era 1969, e fui a Los Angeles cantar "Funny Girl" na entrega do Oscar. Naquela noite, Frank Sinatra me apresentou, e aquele foi um momento importante para mim. Eu sempre quis fazer um dueto com ele. Frank sempre tinha os melhores arranjadores, e sua escolha de canções e seu fraseado eram impecáveis. Existe mais alguém em sua lista de pessoas com quem gostaria de fazer duetos? Com certeza. Smokey Robinson, Stevie Wonder, Chaka Khan. E, quem sabe? Talvez Natalie Cole e eu possamos fazer alguma coisa juntas. Já falamos sobre isso. Há um novo álbum gravado em estúdio a caminho? Sim, ele se chama "Aretha: A Woman Falling Out of Love", da Aretha's Records. Acho que vamos colocar esse álbum na internet. Dois ótimos letristas e produtores jovens, Troy Taylor e Gordon Chambers, trabalharam no álbum, que é principalmente R&B com um pouco de pop. Eu fiz parte das letras e da produção, com Mike Powell e meu filho Kecalf. Como anda sua peça teatral, "Aretha: From These Roots"? Ela está indo muito bem. Agora estamos discutindo uma sequência de um filme que estou negociando com as redes de TV. Mas estou muito decepcionada por não ter recebido de Hollywood as propostas para filmes que teria gostado de ter. Recebi duas propostas, mas eram muito ruins. Então as negociações foram suspensas. Mas a peça é certeza. Tenho um consórcio de senhores que vão apoiar. Fiz testes durante cinco dias, e, das 500 pessoas que ouvimos, escolhi uma. Isso lhe dá uma idéia de como sou exigente quando se trata deste projeto. Você já superou seu medo de voar? Vou de carro a Los Angeles agora, mas esta será a última vez que irei para lá enquanto não conseguir voar novamente. Vou tentar uma última vez. A última vez em que fiz aulas para perder o medo de voar foi há uns cinco anos. Se não der certo, pelo menos terei tentado. Na realidade, estou planejando minha semi-aposentadoria. Sempre vou cantar em algum lugar, mas não vou mais viajar tanto quanto fiz até agora. Mas ainda farei trabalhos seletos e ainda vou gravar. Agora estou mais interessada em apoiar meus filhos e promover a carreira deles. Kecalf compõe, produz e é diplomado em cinema. Eddie canta, e já gravei algumas coisas com ele. E Teddy tem seu próprio grupo de rock, que vai à Europa três ou quatro vezes por ano para tocar em festivais. Está prevista uma participação sua no "American Idol"? Já falamos sobre isso várias vezes. Infelizmente, o programa nunca está no ar quando vou à Costa Oeste. Mas, como vou para lá em fevereiro, talvez eu possa fazê-lo desta vez.