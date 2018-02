Aretha Franklin faz cover de 'Rolling in the Deep', de Adele

Aretha Franklin divulgou o primeiro single de seu novo álbum. A cantora norte-americana surpreendeu a todos com uma versão explosiva de Rolling in the Deep, de Adele. Sings the Great Diva Classics tem ainda regravações de cantoras como Alicia Keys, Etta James, Gloria Gaynor e Sinéad O'Connor.

Uma versão de luxo limitada em vinil estará disponível para pré-venda em 30 de setembro. Alguns fãs sentiram falta de Mariah Carey no álbum, já que em 2008, Aretha fez um cover muito divertido de Touch my Body durante um show.

Coproduzido por Aretha e o diretor criativo geral da Sony Music Entertainment, Clive Davis, o CD também tem produção adicional de Andre 3000, Kenny Babyface Edmonds, Harvey Mason Jr., Terry Hunter e Eric Kupper.

Retorno de Adele. Adele está afastada desde 2011, quando deu à luz seu primeiro filho, Angelo. O novo fenômeno da música soul deve voltar aos palcos no ano que vem. Além do novo álbum, 25, a artista também prometeu uma turnê mundial para divulgar o trabalho.

Faixas:

1 - At Last (Etta James)

2 - Rolling In The Deep (Adele)

3 - Midnight Train To Georgia (Gladys Knight and The Pips)

4 - I Will Survive (Gloria Gaynor)

5 - People (Barbra Streisand)

6 - No One (Alicia Keys)

7 - I’m Every Woman (Chaka Khan)

8 - Teach Me Tonight (Dinah Washington)

9 - You Keep Me Hanging' On (The Supremes)

10 - Nothing Compares 2 U (Sinéad O'Connor)