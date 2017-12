Aretha Franklin é a maior 'criminosa da moda', diz jornal

A lendária cantora norte-americana Aretha Franklin foi eleita por milhares de usuários da internet que se opõem ao uso de peles de animais como a maior estrela internacional "criminosa da moda", segundo escreveu nesta quinta-feira, 21, o jornal inglês Daily Mirror. Aretha superou na disputa a cantora australiana Kylie Minogue e a modelo britânica Kate Moss em uma lista compilada pelo grupo em defesa dos animais Peta. Yvonne Taylor, porta-voz da Peta, declarou que Aretha Franklin "foi a ganhadora principal". "Isto se deve ao fato de os votantes terem visto a cantora com um casaco enorme de pele na premiação do Grammy", disse Taylor. Na lista de "criminosos da moda" também aparecem as atrizes norte-americanas Eva Longoria e Lindsay Lohan, também por usarem peles de animais em eventos de gala. "Kylie Minogue foi vista levando uma bolsa de pele de píton, justo quando se informava sobre o controverso uso destas peles e o modo como estas víboras são tratadas de modo terrível", ressaltou a porta-voz da Peta. "Quando os fãs se conscientizam da crueldade cometida contra os animais e vêem que seus ídolos parecem promover essas práticas, sentem-se consternados", concluiu Yvonne Taylor.