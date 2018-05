Aretha Franklin continuará turnê com dedão do pé quebrado

LOS ANGELES (REUTERS) - A rainha do soul Aretha Franklin fraturou na semana passado o dedão do pé esquerdo ao tropeçar em seu sapato favorito. Sua agente informou que a cantora continuará a turnê usando uma bota, prescrita pelo médico que a atendeu.

A vencedora do Grammy acabara de tocar em Dallas quando tropeçou no sapato, que estava jogado no chão porque ela estava fazendo as malas.

O salto do sapato "abraçou" o dedão do pé de Aretha, fraturando-o, mas o diagnóstico só veio dias depois após um concerto em Indiana. No hospital, ela recebeu uma bota ortopédica feita de madeira, que será utilizada em suas próximas performances.

De acordo com Tracey Jordan, porta-voz da cantora, sua maior preocupação foi "como combinar esse sapato com o vestido usado nos shows". Aos 69 anos, Aretha Franklin continuará a turnê, e deve se apresentar na noite de hoje em Vienna, no estado da Virginia. REUTERS