Aretha Franklin anuncia que se casará pela 3ª vez

WASHINGTON - A lenda da música soul Aretha Franklin anunciou nesta segunda-feira que se casará com "seu amigo e confidente de toda a vida" William Willie Wilkerson, bombeiro aposentado de Detroit.

A notícia foi divulgada por um comunicado da porta-voz da cantora, que adianta que o casal está considerando realizar o casamento em Miami Beach e posteriormente organizar uma festa em um iate de luxo.

"Estamos pensando em junho ou julho para a data, e não, não estou grávida", brincou a cantora, de 69 anos.

Aretha Franklin, que recentemente superou um câncer no pâncreas, já esteve casada em duas ocasiões, com seu empresário Ted White e com o ator Glynn Turman.

A rainha do soul, autora de sucessos como Respect e I Never Loved a Man (The Way I love you), acrescentou que pensa em Donna Karan, Valentino e Vera Wang como possíveis desenhistas de seu vestido de casamento.