Arctic Monkeys vence prêmio de melhor banda do NME Bandas britânicas saíram vitoriosas na entrega do NME, prêmio entregue pela revista especializada em música New Musical Express, na quinta-feira, 1. Os Arctic Monkeys, campeões do ano passado, repetiram o feito em 2007, levando mais dois prêmios para casa. Mas os EUA também foram homenageados, com o My Chemical Romance recebendo o troféu da categoria melhor banda internacional e o The Killers, o de melhor vídeo, por Bones. "Este é o veredicto dos fãs musicais britânicos realmente apaixonados, aqueles que mantêm a cena musical viva em shows por todo o país, semana após semana", disse o editor da NME, Conor McNicholas. "O fato de que há tanto a ser comemorado é um reflexo da força da cena musical britânica." A revista NME, ou New Musical Express, baseia suas decisões nas opiniões dos fãs, em lugar de um júri. No ano passado, mais de 80 mil pessoas participaram da votação. O troféu de melhor banda britânica foi dado ao Muse, e o de melhor artista solo ficou com o novato londrino Jamie T. Os Klaxons, da cidade de Brighton, no litoral sul da Inglaterra, foram considerados a melhor banda nova, e o prêmio de melhor banda ao vivo foi entregue ao Kasabian, de Leicestershire. O Arctic Monkeys, que em 2006 ganhou três prêmios NME após o sucesso estrondoso de seu álbum de estréia, foi a única banda a ter recebido mais de um prêmio: melhor álbum por Whatever People Say I Am, That´s What I´m Not e melhor DVD musical por Scummy Man. O The View foi considerado autor da melhor faixa, com Wasted Little DJs. Realizada no Hammersmith Palais, em Londres, a cerimônia de premiação homenageou também o Primal Scream, que recebeu o prêmio Gênio Divino, descrito pelos organizadores como "o mais alto reconhecimento deste ano."