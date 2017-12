Arctic Monkeys são os grandes vencedores do NME Awards

A banda britânica Arctic Monkeys foi a grande vencedora na noite de entrega do NME Awards, realizado pela revista inglesa especializada em música New Musical Express, vencendo em três categorias. O grupo de Sheffield levou para casa os prêmios de melhor banda, melhor canção (Fluorescent Adolescent) e melhor vídeo (Teddy Picker), na cerimônia ocorrida no estádio O2 Arena, em Londres. Já a banda Manic Street Preacher ficou com o prêmio especial Godlike Genius, que foi entregue pelo pugilista galês Joe Calzaghe. O vocalista da banda Babyshambles, Peter Doherty, foi eleito como o "herói do ano" pelos leitores da revista inglesa. Não bastasse ser superada pela cantora Kate Nash como a melhor artista solo britânica do ano, a polêmica Amy Winehouse ainda de quebra foi eleita a cantora "mais mal vestida" do país.