Arctic Monkeys recebe prêmio Mercury 2006 A banda britânica Arctic Monkeys foi a grande vencedora do prêmio de música Mercury 2006, pelo CD "Whatever People Say I am, That´s What I´m Not". Na cerimônia de entrega dos prêmios, Alex Turner, vocalista do grupo, disse que seu sucesso se deve a "boas músicas, e não a truques". Com o prêmio, a banda marca um ano excepcional. Seu CD de estréia, lançado em fevereiro, arrasou nas listas de vendas, com mais de 360 mil cópias na primeira semana. Muse, Thom York, Richard Hawley e Editors eram os outros indicados ao prêmio Mercury, que dá US$ 38 mil a artistas escolhidos pela originalidade e criatividade. Os vencedores são selecionados por um grupo de especialistas, jornalistas e artistas. Turner se disse surpreso, "porque normalmente o prêmio não vai para grupos que vendam muito". Os membros do júri, porém, consideraram o álbum "essencial", com "canções magníficas, interpretadas de uma forma surpreendente".